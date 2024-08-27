1,5 yaşındaki Duru havuzda boğuldu

Nizip ilçesinin Altındağ mahallesinde bulunan Altındağ villalarında meydana gelen olayda, temizlik yaptığı sırasında 1,5 yaşındaki kızı Duru D 'nin evde olmadığını fark eden anne kız çocuğunu evin her yerinde aradıktan sonra bulamayınca, aile fertleri evin önündeki havuza baktılar. Havuzda çocuklarının hareketsiz bedeni ile karşılaşan aile fertleri, durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi.



Eve gelen sağlık ekipleri, havuzdan çıkarılan küçük kızı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleyle duran kalbi çalıştırılan Duru D. kaldırıldığı yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuklarının öldüğünü öğrenen aile fertleri sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.