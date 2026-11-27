Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde Tuzla istikametinde 18 Mayıs 2025'te meydana gelen kazada, 34 KAB 356 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Faruk Ballı, yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Dinç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan sanık 19 Mayıs'ta tutuklanırken, İddianameyi inceleyen mahkeme heyeti, cezanın alt ve üst sınırı, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali ölçülük ilkesi ve tutukluluktan sağlanacak faydanın adli kontrol şartı ile mümkün olacağı gözetilerek 21 Mayıs'ta tahliye etti.. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Ömer Faruk Ballı'nın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

"SANIK YEŞİLDE GEÇTİK HIZIMIZ 70'TEN FAZLA DEĞİLDİ DEDİ"

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı, Işıl Öykü Dinç'in annesi Özlem ve babası Yunus Dinç katıldı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen trafik polis memuru, "Olayın üzerine denk geldik. Geldiğimde araç olay yerindeydi. Daha sonra biz tedbir almak için yanımdaki memur arkadaşlarla inip olaya müdahale ettik. Olayın nasıl olduğunu öğrenmek için çevredeki vatandaşlara soru sorduk. Plakasını hatırlayamayacağım bir araç vardı. Kaza yapan aracın arkasında olduğunu söyledi. 'Biz yeşilde geçtik hızımız da 70'ten fazla değildi' dedi. Vefat eden kızımızın yanında hatırlamadığım bir kız çocuğu vardı ona kazanın nasıl olduğunu sordum. Özellikle yayalar için mi kırmızı yanıyordu araçlar için mi diye sordum. Kendilerine kırmızı ışık yandığını söyledi. Ben de 'Sizi biri mi kovaladı neden koştunuz?' dedim. 'Bir şey yoktu bizi kovalayan kimse de yoktu' dedi. Ben de çok fazla üstelemedim. Aracın şoförü erkek bir şahıstı, sakallı ve kiloluydu. Huzurdaki sanıktı. Bayan şahıs değildi. Olay yerine ilk gittiğimizde bayan şahsı görmedim, erkek şahıs vardı. Zaten o panik halinden de şoförün o olduğunu anlamıştım. Çevredeki kalabalık tepki göstermeye başlamıştı. Tepkiler yükselince sanığı kendi ekip aracıma bindirdim. Ben sanığı alıp aracıma bindirdikten sonra bir bayan şahıs geldi yanıma. Olayın videosunu tesadüfen çektiğini söyledi ve bana gönderdi. Videoyu izlediğimde kaza anını gösteriyordu. Videoyu da dosyaya sunduk. Ben videoyu aldıktan sonra videoyu veren şahıs ortadan kayboldu. O nedenle kimlik bilgilerini alamadım. Videodan izlediğim kadarıyla aracın hızı 70-75 olabilir, 100 olmadığı kesin" dedi.

"HIZ TRAVMA İLİŞKİ DEĞERLENDİRMESİ YAPILSIN"

Işıl Öykü Dinç'in annesi Özlem Dinç, "1 ve 2. Duruşmada mahkemeden özellikle olay yeri keşif istedik. ATK madem hızı bu şekilde ölçemiyor, ellerinde otopsi raporu var hız travma ilişkisi neden yapılmamış. Hız travma ilişkisi yönünden değerlendirme yapılmasını istiyorum" dedi.

SANIK BALLI KUSURSUZ, IŞIL ÖYKÜ DİNÇ ASLİ KUSURLU

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin, kazaya ilişkin hazırladığı rapor tamamlanarak dosyaya sunuldu. Kavşağın sinyalizasyon planı ve olay anına ait motosiklet kamerası görüntülerinde incelendiği raporda, sürücü Ömer Faruk Ballı'nın bölünmüş yolda yeşil ışıkta geçtiği, yaya Işıl Öykü Dinç'in ise yayalara kırmızı ışık yanarken yola girdiği kaydedildi. Kaza günü trafik ışıklarında herhangi bir arıza olmadığı belirtilen raporda, video kaydının açılı ve hareketli çekildiği, ayrıca zaman damgası bulunmadığı için aracın hızının güvenilir şekilde hesaplanamadığı belirtildi. Rapora göre aracın hız sınırını aştığının söylenemeyeceği de kaydedildi. Raporda, Dinç'in kırmızı ışıkta koşarak taşıt yoluna girmesi nedeniyle kazanın meydana geldiği değerlendirilirken, hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı nedeniyle asli kusurlu olduğu kaydedildi. Sürücü Ömer Faruk Ballı'nın kusursuz olduğu oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

BERAAT TALEP EDİLDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ömer Faruk Ballı'nın beraatını talep etti. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı 28 Aralık tarihine erteledi.