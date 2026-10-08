15 yaşındaki Kevser kaybolmadan önce annesine mesaj atmış: “40 dakika içinde gelmezsem polis haber ver!”

"KİMİN YANINDAYSA, BU BİR SUÇTUR, BIRAKSINLAR ÇOCUĞUMU"

Kızıyla arasının iyi olduğunun değinen anne Akay, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Gören, duyan varsa Allah rızası için haber versin. O mesajdan çocuğum sonra kaçırıldı mı veya kendi rızasıyla mı gitti, bilemiyorum. Kimin yanındaysa, bu bir suçtur, bıraksınlar çocuğumu. Ben polise haber verdim. O günün akşamı bana, 'Ben yurda giriyorum anne, yurttayım. Şimdi telefonumu vereceğim, teslim edeceğim. Allah'a emanet olun' diye yazmış. Bilmiyorum, 'Yurda gideceğim' demiş. Sonra ben yurdu aradım, 'Öyle biri yok' dediler. Aramızda hiçbir kavga olmadı. Aramız iyiydi; mesaj atmıştı, hatta çok neşeliydi. Arkadaşıyla tramvaydaydı. Arkadaşını tramvayda, 'Anne bak bu arkadaşım, işte filanca yerde çalışıyordu' diye tanıttı." Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör