'HER AN SALDIRIYA UĞRAYACAKMIŞIZ KORKUSUYLA YAŞIYORUZ'

Anne Nursel Musaoğlu ise yaşadıklarını anlatarak, "Hastanede yatıp kalkıyoruz, ne gecemiz ne gündüzümüz belli, çaresiz bir şekilde umutla bekliyoruz. Ailemle birlikte can güvenliğimiz yok. Eve gidemiyoruz, hastanede kalıyoruz. Tehditler nedeniyle duş almak için bile eve gidemiyoruz. 6 yaşındaki kızım okula gidemiyor. Eve kıyafetlerimizi almaya giderken bile sağımıza solumuza bakıyoruz. Her an saldırıya uğrayacakmışız korkusuyla yaşıyoruz. Bir evladımın acısını yaşarken diğer çocuklarıma da bir şey olacak diye çok korkuyorum. Eşim, dostum ve akrabalarımla tehdit ediliyorum. 'Sizi öldüreceğiz, paranızı alacağız ve siz de sessiz kalacaksınız' diyerek üzerimizde baskı kuruyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık, artık gücümüz kalmadı. İçimiz paramparça. Yaşayan bir ölü gibi olduk, ne olur sesimizi duyun. Bir anne olarak sizlere yalvarıyorum, lütfen bize destek olun" diye konuştu.