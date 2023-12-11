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Giriş Tarihi: 11.12.2023 20:08 Son Güncelleme: 11.12.2023 20:10

15 yaşındaki Ömer kurtarılamadı

Kocaeli Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, bir iş yerinde sobayı tinerle yakmaya çalıştığı esnada alevler içerisinde kalarak ağır yaralanan 15 yaşındaki Ömer Girgin, 11 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
15 yaşındaki Ömer kurtarılamadı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Körfez İlçesi Fatih Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerindeki sobayı tiner ile yakmaya çalışan 15 yaşındaki Ömer Girgin, bir anda alevler içerisinde kaldı. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtarılan ancak, ağır şekilde yaralanan Ömer, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan genç, tedabvi gördüğü hastanede bugün aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Ölümü ile ailesi ve yakınlarını yasa boğan Girgin'in cenazesi, tamamlanan adli işlemler sonrası, toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'ya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise ddevam ediyor.

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15 yaşındaki Ömer kurtarılamadı
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