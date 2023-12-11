15 yaşındaki Ömer kurtarılamadı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Körfez İlçesi Fatih Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerindeki sobayı tiner ile yakmaya çalışan 15 yaşındaki Ömer Girgin, bir anda alevler içerisinde kaldı. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtarılan ancak, ağır şekilde yaralanan Ömer, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan genç, tedabvi gördüğü hastanede bugün aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Ölümü ile ailesi ve yakınlarını yasa boğan Girgin'in cenazesi, tamamlanan adli işlemler sonrası, toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'ya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise ddevam ediyor.