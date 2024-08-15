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Giriş Tarihi: 15.8.2024 21:30 Son Güncelleme: 15.8.2024 22:13

15 yaşındaki Sezgin’in sır ölümü

Denizli'de 15 yaşındaki Sezgin E., evinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Jandarma olayı aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
15 yaşındaki Sezgin’in sır ölümü

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde öğleden sonra işten çıkarak eve gelen karı koca 15 yaşındaki oğulları Sezgin'i tüfekle vurulmuş halde buldu. Anne ve babanın feryatları duyan komşuları adrese geldi. Komşuların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezgin E.'nin hayatını kaybettiği tespit etti. Jandarma ekiplerinin evde yapılan inceleme neticesinde toplam 3 farklı av tüfeği muhafaza altına alındı.

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 15 yaşındaki Sezgin E.'nin kesin ölümü otopsinin ardından netlik kazanacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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15 yaşındaki Sezgin’in sır ölümü
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