15 yaşındaki sürücünün otomobille çarptığı çocuk öldü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Hüseyin P.'nin (14) kullandığı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Mehmet Erdem A.'ya çarptı.
Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre aşırı hız yapan Hüseyin P., oyuncağını almak için yola çıkan Mehmet Erdem'e çarptı. Olayı duyan çocuğun yakınları kazada ağır yaralanan Mehmet Erdem'i kendilerine ait araçla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Erdem'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Otomobili kullanan çocuk, polis ekiplerince gözaltına alınırken, Mehmet Erdem A'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yeri incelemesinin ardından otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı. 14 yaşındaki Hüseyin P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.