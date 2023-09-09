15 yıl görmediği kızına kavuştuktan 15 gün sonra öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesine yaklaşık 15 yıl önce gelip yerleşen ve 2 yıl önce Bağırsak kanseri rahatsızlığına yakalanan 58 yaşındaki 2 çocuk annesi Hale Koç, 15 yıldır görmediği ve nerede olduğunu bilmediği kızını görmek isteyince Fethiye Melekleri sosyal medya grubundan Bekir Kaya ve Müjgan Karaca devreye girdi.
Fethiye'de pek çok ihtiyaç sahibine ulaşıp hayırseverler aracılığıyla ihtiyaçlarını sağlayan ilçede berberlik yaparak geçimini sürdüren Bekir Kaya, Hale Koç'a hem ihtiyaçları hem de hastane konusunda yardımcı oldu. Hale Koç, 15 yıldan bu yana hiç görmediği ve nerede olduğunu bilmediği kızı Ezgi Koç'a ölmeden ulaşıp görmek istediğini tek hayalinin bu olduğunu söyleyince Bekir Kaya, Müjgan Karaca 'ya durumu iletip Fethiye'nin Melekleri isimli sosyal medya grubu aracılığıyla ulaşılmasını talep etti. Fethiye'nin Melekleri isimli sosyal medya grubu aracılığıyla Ezgi Koç'a ulaşılınca Koç bir arkadaşı ile birlikte 15 gün önce Fethiye'ye gelip Fethiye Devlet Hastanesinde annesi Hale Koç 'a tam 15 yıl sonra kavuştu.
Duygusal anların oluştuğu bu buluşmada, Bekir Kaya'nın yanı sıra Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'da yer aldı. Annesine sarılıp sevinç gözyaşı döken Ezgi Koç, kendisini annesi ile buluşturan Bekir Kaya ve Fethiye'nin Melekleri isimli sosyal medya grubu yöneticisi Müjgan Karaca 'ya teşekkür etti. Hale Koç'da yıllar sonrası kızını görebildiği için mutluluktan adeta havalara uçarken Fethiye Devlet Hastanesindeki tedavisi devam etti. Hale Koç, 15 yıl görmediği kızı Ezgi Koç'u gördükten 15 gün sonra tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Hale Koç, vasiyeti üzerine Fethiye Foça Mahallesi Mezarlığında dualarla toprağa verilirken, cenazesine kızı, yakın arkadaşları Bekir Kaya, Fethiye'nin Melekleri isimli sosyal medya grubu yöneticisi Müjgan Karaca ve arkadaşları katıldı.
Hale koç, dualarla toprağa verilirken Bekir Kaya," Hale ablamızın iyileşmesi için çaba sarf ettik. İhtiyaçlarını sağlamaya çalıştık. Tek isteği kızını bulup görmekti.15 gün önce yani 24 Ağustos'ta Fethiye'nin Melekleri isimli sosyal medya grubu yöneticisi Müjgan Karaca ablanın da destekleriyle ulaştık. Kızı Fethiye'ye gelip annesine kavuştu. Duygu dolu anlar yaşandı. Ancak 15 gün sonra tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Toprağa verdik. Allah rahmet eylesin. Anne ve kızının buluşmasında vesile olduğumuz için mutluyuz. Keşke, Hale abla yaşıyor olsaydı." diye konuştu.