15 yıl görmediği kızına kavuştuktan 15 gün sonra öldü

Fethiye'de pek çok ihtiyaç sahibine ulaşıp hayırseverler aracılığıyla ihtiyaçlarını sağlayan ilçede berberlik yaparak geçimini sürdüren Bekir Kaya, Hale Koç'a hem ihtiyaçları hem de hastane konusunda yardımcı oldu. Hale Koç, 15 yıldan bu yana hiç görmediği ve nerede olduğunu bilmediği kızı Ezgi Koç'a ölmeden ulaşıp görmek istediğini tek hayalinin bu olduğunu söyleyince Bekir Kaya, Müjgan Karaca 'ya durumu iletip Fethiye'nin Melekleri isimli sosyal medya grubu aracılığıyla ulaşılmasını talep etti. Fethiye'nin Melekleri isimli sosyal medya grubu aracılığıyla Ezgi Koç'a ulaşılınca Koç bir arkadaşı ile birlikte 15 gün önce Fethiye'ye gelip Fethiye Devlet Hastanesinde annesi Hale Koç 'a tam 15 yıl sonra kavuştu.

Duygusal anların oluştuğu bu buluşmada, Bekir Kaya'nın yanı sıra Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'da yer aldı. Annesine sarılıp sevinç gözyaşı döken Ezgi Koç, kendisini annesi ile buluşturan Bekir Kaya ve Fethiye'nin Melekleri isimli sosyal medya grubu yöneticisi Müjgan Karaca 'ya teşekkür etti. Hale Koç'da yıllar sonrası kızını görebildiği için mutluluktan adeta havalara uçarken Fethiye Devlet Hastanesindeki tedavisi devam etti. Hale Koç, 15 yıl görmediği kızı Ezgi Koç'u gördükten 15 gün sonra tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Hale Koç, vasiyeti üzerine Fethiye Foça Mahallesi Mezarlığında dualarla toprağa verilirken, cenazesine kızı, yakın arkadaşları Bekir Kaya, Fethiye'nin Melekleri isimli sosyal medya grubu yöneticisi Müjgan Karaca ve arkadaşları katıldı.