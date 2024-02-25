ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 25 Şubat günü yarışmacıya yöneltilen 16 Haziran 1963'te uzaya çıkan ilk kadın olan Valentina Tereşkova'nın, yaklaşık 3 gün süren görevi boyunca yanında hangisi yoktu? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

25 ŞUBAT MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;