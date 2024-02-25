Haberler Yaşam Haberleri 16 Haziran 1963'te uzaya çıkan ilk kadın olan Valentina Tereşkova'nın, yaklaşık 3 gün süren görevi boyunca yanında hangisi yoktu?
Giriş Tarihi: 25.2.2024 21:28 Son Güncelleme: 25.2.2024 21:30

16 Haziran 1963'te uzaya çıkan ilk kadın olan Valentina Tereşkova'nın, yaklaşık 3 gün süren görevi boyunca yanında hangisi yoktu?

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 25 Şubat günü yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 16 Haziran 1963'te uzaya çıkan ilk kadın olan Valentina Tereşkova'nın, yaklaşık 3 gün süren görevi boyunca yanında hangisi yoktu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte az önce sorulan soru ve cevabı.

16 Haziran 1963’te uzaya çıkan ilk kadın olan Valentina Tereşkova’nın, yaklaşık 3 gün süren görevi boyunca yanında hangisi yoktu?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 25 Şubat günü yarışmacıya yöneltilen 16 Haziran 1963'te uzaya çıkan ilk kadın olan Valentina Tereşkova'nın, yaklaşık 3 gün süren görevi boyunca yanında hangisi yoktu? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

25 ŞUBAT MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: 16 Haziran 1963'te uzaya çıkan ilk kadın olan Valentina Tereşkova'nın, yaklaşık 3 gün süren görevi boyunca yanında hangisi yoktu?



SEÇENEKLER

A- Diş fırçası (CEVAP)
B- Diş macunu
C- Kahve
D- Yumurta

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16 Haziran 1963'te uzaya çıkan ilk kadın olan Valentina Tereşkova'nın, yaklaşık 3 gün süren görevi boyunca yanında hangisi yoktu?
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