16 ilde DEAŞ operasyonu! 45 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-48' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında,
"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerini kullandı.
1️⃣6️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-48" operasyonlarında 4️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 5, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası… pic.twitter.com/GbVNCxvEMY