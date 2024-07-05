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Giriş Tarihi: 5.7.2024 08:03

16 ilde DEAŞ operasyonu! 45 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen ‘BOZDOĞAN-48’ operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DHA
16 ilde DEAŞ operasyonu! 45 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-48' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında,
"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerini kullandı.

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16 ilde DEAŞ operasyonu! 45 şüpheli yakalandı
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