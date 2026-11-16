16 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu

16 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Milli Piyango'nun düzenlediği çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye detayları belli oldu. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığını öğrenmek isteyenler sonuç ekranına yöneldi. İşte 16 Kasım 2026 Sayısal Loto kazandıran numaraları...
16 Kasım 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları 21.30 saatinde yapılan çekiliş ile belli oldu.
İşte bugüne ait Sayısal Loto çekişi sonuçları:
3, 28, 42, 65, 75, 88
Joker: 84
Süper Star: 32
Şans oyunu severler, 11 Kasım 2026 günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.
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Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.