Haberler Yaşam Haberleri 16 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu
Giriş Tarihi: 16.11.2026 21:30 Son Güncelleme: 16.11.2026 21:38

16 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu

Çılgın Sayısal Loto'da 16 Kasım 2026 tarihli çekiliş sona erdi. Haftanın ilk çekilişinde büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve hangi numaraların kazandırdığı belli oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler, Milli Piyango Online üzerinden sonuçları sorgulamaya başladı. İşte günün kazandıran numaraları...

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16 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu
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16 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Milli Piyango'nun düzenlediği çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye detayları belli oldu. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığını öğrenmek isteyenler sonuç ekranına yöneldi. İşte 16 Kasım 2026 Sayısal Loto kazandıran numaraları...

16 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu

16 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

16 Kasım 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları 21.30 saatinde yapılan çekiliş ile belli oldu.

İşte bugüne ait Sayısal Loto çekişi sonuçları:

3, 28, 42, 65, 75, 88

Joker: 84

Süper Star: 32

16 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans oyunu severler, 11 Kasım 2026 günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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16 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu

ÇILGIN SAYISAL LOTO İLE İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

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16 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu
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