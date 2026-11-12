16 Kasım’da bitiyor! Kamuya personel alımı için son günler

Kamu personeli olma hayali kuran binlerce adayın yakından takip ettiği Kariyer Kapısı, üç önemli kamu kurumunun aktif işe alım ilanlarını duyurdu. Sözleşmeli personelden uzman yardımcılığına kadar farklı unvanları kapsayan alımlarda son başvuru gününe yaklaşılırken, adayların ellerini çabuk tutması gerekiyor.
Yayımlanan takvime göre başvurular 16 Kasım 2026 Pazartesi günü sona erecek. Adayların tüm başvuru ve belge yükleme işlemlerini belirtilen tarihe kadar resmi platform üzerinden eksiksiz tamamlaması gerekiyor.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - YÖK (Personel Daire Başkanlığı): Kurumun teknoloji ve yazılım altyapısında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak. Başvurular 16 Kasım 2026 Pazartesi günü sona erecek.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı - YTB (Personel Daire Başkanlığı): Kariyer meslek kadroları kapsamında Uzman Yardımcılığı alım ilanı aktif durumda. Adayların 16 Kasım 2026 Pazartesi gününe kadar başvurularını iletmesi gerekiyor.
İlanlara başvuru şartlarını taşıyan adaylar, işlemlerini fiziksel evrak teslimine gerek kalmadan doğrudan kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirebiliyor. Adayların ilgili kurumların yayımladığı özel nitelik ve şartları dikkatlice inceleyerek başvurularını Pazartesi günü bitmeden onaylaması önem taşıyor.
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