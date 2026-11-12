Haberler Yaşam Haberleri 16 Kasım'da bitiyor! Kamuya personel alımı için son günler
Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:06

16 Kasım'da bitiyor! Kamuya personel alımı için son günler

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için kritik geri sayım başladı. Kariyer Kapısı üzerinden paylaşılan güncel listeye göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bünyesinde istihdam edilmek üzere yeni personel alımları yapılacak. Üç kurumun ilanı için de son başvuru tarihi 16 Kasım 2026 Pazartesi olarak açıklandı.

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16 Kasım’da bitiyor! Kamuya personel alımı için son günler
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Kamu personeli olma hayali kuran binlerce adayın yakından takip ettiği Kariyer Kapısı, üç önemli kamu kurumunun aktif işe alım ilanlarını duyurdu. Sözleşmeli personelden uzman yardımcılığına kadar farklı unvanları kapsayan alımlarda son başvuru gününe yaklaşılırken, adayların ellerini çabuk tutması gerekiyor.

16 Kasım’da bitiyor! Kamuya personel alımı için son günler

Yayımlanan takvime göre başvurular 16 Kasım 2026 Pazartesi günü sona erecek. Adayların tüm başvuru ve belge yükleme işlemlerini belirtilen tarihe kadar resmi platform üzerinden eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

16 Kasım’da bitiyor! Kamuya personel alımı için son günler

İŞTE 16 KASIM SON BAŞVURU TARİHLİ KAMU İŞE ALIM İLANLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı (Personel Genel Müdürlüğü): Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere Sözleşmeli Kütüphane Personeli alımı gerçekleştirilecek. İlan için son başvuru tarihi 16 Kasım 2026 Pazartesi.

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16 Kasım’da bitiyor! Kamuya personel alımı için son günler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - YÖK (Personel Daire Başkanlığı): Kurumun teknoloji ve yazılım altyapısında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak. Başvurular 16 Kasım 2026 Pazartesi günü sona erecek.

16 Kasım’da bitiyor! Kamuya personel alımı için son günler

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı - YTB (Personel Daire Başkanlığı): Kariyer meslek kadroları kapsamında Uzman Yardımcılığı alım ilanı aktif durumda. Adayların 16 Kasım 2026 Pazartesi gününe kadar başvurularını iletmesi gerekiyor.

16 Kasım’da bitiyor! Kamuya personel alımı için son günler

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

İlanlara başvuru şartlarını taşıyan adaylar, işlemlerini fiziksel evrak teslimine gerek kalmadan doğrudan kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirebiliyor. Adayların ilgili kurumların yayımladığı özel nitelik ve şartları dikkatlice inceleyerek başvurularını Pazartesi günü bitmeden onaylaması önem taşıyor.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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16 Kasım'da bitiyor! Kamuya personel alımı için son günler
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