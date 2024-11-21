İstanbul’da kaçak altın operasyonu: Tam 16 kilo...

Kendisini avukat olarak tanıtan bir kaçakçı ile birlikte hareket eden 1'i kadın iki Özel Güvenlik Görevlisi'nin ülkemize sokulması için yardım ettikleri bir kilogram kaçak altın karşılığında bin dolar aldıkları saptandı. İddialara ve Kaçakçılık Masası Polisleri'nin tespitlerine göre; altınlarla birlikte uçaktan inen bir şebeke üyesi ile tuvalette buluşan iki şebeke üyesi kaçak altınları teslim aldı. İki kişi, giysilerinin içerisine sakladıkları ve vücutlarına sardıkları kaçak altınları kendilerine aile süsü vererek İstanbul Havalimanı'nın dışında bekleyen kuryelere teslim etti ve altınlar sözde avukat olan şebeke üyesine ulaştırıldı. Altınların daha sonra da Azerbaycan uyruklu bir iş insanına satıldığı anlaşıldı.