İstanbul’da kaçak altın operasyonu: Tam 16 kilo...

Operasyonu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Kaçakçılık Masası Polisleri; İstanbul Havalimanı'ndan yasa dışı yollarla ülkemize altın sokan bir kaçakçılık şebekesinin; bazı Özel Güvenlik ve motosikletli kuryeleri kullandıkları ve suça iştirak edildiğini tespit etti.
Kendisini avukat olarak tanıtan bir kaçakçı ile birlikte hareket eden 1'i kadın iki Özel Güvenlik Görevlisi'nin ülkemize sokulması için yardım ettikleri bir kilogram kaçak altın karşılığında bin dolar aldıkları saptandı. İddialara ve Kaçakçılık Masası Polisleri'nin tespitlerine göre; altınlarla birlikte uçaktan inen bir şebeke üyesi ile tuvalette buluşan iki şebeke üyesi kaçak altınları teslim aldı. İki kişi, giysilerinin içerisine sakladıkları ve vücutlarına sardıkları kaçak altınları kendilerine aile süsü vererek İstanbul Havalimanı'nın dışında bekleyen kuryelere teslim etti ve altınlar sözde avukat olan şebeke üyesine ulaştırıldı. Altınların daha sonra da Azerbaycan uyruklu bir iş insanına satıldığı anlaşıldı.
BABASI ADINA EV ALDIRDI
Kaçakçıların ülkemize yeniden kaçak altın getirileceği tespit edildi. İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri operasyon için harekete geçti. Piyasa değeri 50 milyon lira olan 16 kilogram altını yurt dışından getiren şebeke üyesinden teslim alan iki Özel Güvenlik Görevlisi, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri ile birlikte düzenlenen ortak operasyon sonucu yakalandı. Kendilerine "Aile" süsü vererek kuryelik yapan dört şebeke üyesi ve kendisini "Avukat" olarak tanıtan şebeke üyesi de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aranan Azerbeycan uyruklu iş insanının ise yurt dışında olduğu belirlendi. Altınlar ele geçirildi. Operasyonla gözaltına alınan yedi şebeke üyesi adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Tutuklanan bir Özel Güvenlik Görevlisi'nin babası aracılığıyla tutuklandıktan üç gün sonra İstanbul Esenyurt'tan dört milyon liraya daire satın aldığı ortaya çıktı. Suçtan elde edilen gelirle alındığı belirlenen eve el konuldu.