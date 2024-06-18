16 kişi hayatını kaybetti 2 bin 716 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin acı bilançoyu açıkladı ve tatil süresince Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını, denetimlerin büyük bir hassasiyetle sürdüğünü bildirdi.Bayram tatilinin 2'nci gününde 24 saatlik sürede 726 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 295 kişinin ise yaralandığı bilgisini verdi.Ekiplerce 289 bin 700 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, 18 bin 889 aracı hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.Ayrıca vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı; "Bayram tatilinin ilk 2 gününde (cumartesi ve pazar) maalesef 16 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 716 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun."