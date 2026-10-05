16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı

Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 16. kez kapılarını açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuar, bu yıl "Romanların ve Hatıratların İzinde" temasıyla gerçekleştiriliyor. Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar'ın onur konuğu olduğu organizasyonda 515 yayınevi yer alırken, fuar boyunca 1.065 etkinlik ve söyleşi düzenlenecek. Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda yazar da okurlarla bir araya gelecek.

KOCAELİ'DE AĞAÇLAR YİNE KİTAP AÇTI

Kocaeli Kitap Fuarı'nın gelenekselleşen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği bu yıl da büyük ilgi gördü. Kentin farklı noktalarında ağaç dallarına asılan binlerce kitap, sabah saatlerinde vatandaşlarla buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da İzmit Cumhuriyet Bulvarı'ndaki etkinliğe katılarak kitapseverlerin heyecanına ortak oldu. Fuarın açılışı ise Kocaeli Kongre Merkezi'nde "İnsan Hatırlar" temasıyla gerçekleştirilen özel programla yapıldı. Edebiyat, müzik, sinema ve görsel anlatımın aynı sahnede buluştuğu gecede Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası ve sanatçılar, Yetkin Dikinciler'in anlatımı eşliğinde farklı coğrafyalardan insan hikâyelerini izleyicilere taşıdı.

"KİTAP FUARIMIZ DAHA DA BÜYÜYECEK"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fuarın 16 yılda ulaştığı noktada kitapseverlerin ilgisinin büyük payı olduğunu vurguladı. Büyükakın, "İnsanlar buraya ilgi gösterdiği için burası güzel oluyor. Kocaeli Kitap Fuarı'nın bugünlere geleceğini hayal etmiştik ama benim hayalim çok daha ileriye gideceği yönünde. Bir şehirde 16 yılda böylesine rağbet oluşturmak oldukça zordur ancak çok daha büyüğü de mümkündür ve olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum" dedi. Kocaeli'yi kültür ve sanat alanında da öncü kentlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Büyükakın, "Biz sporda da kültürde de sanatta da standart koyan, standartları belirleyen şehirler arasına girmek gibi bir ufukla hareket ediyoruz. Kocaeli, kültür ve sanat şehri olma yolunda hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

GAZZE İÇİN ÖZEL ETKİNLİK

Kocaeli'nin Filistin'in haklı davasındaki duruşu ve duyarlılığı bu yılki fuarda da kendini ortaya koyacak. 7 Ekim Gazze saldırısının yıl dönümünde fuarın konukları arasında yer alan Nour Alhila, Samir Atiye ile Peren Birsaygılı Mut, 7 Ekim Gazze Özel Etkinliği kapsamında bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşi, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan ve İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ve soykırım fiillerini delilleriyle ortaya koyan Kanıt belgeselinin gösteriminin ardından gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'DEN VE DÜNYADAN YAZARLAR KOCAELİ'DE

Fuar bu yıl Erhan Afyoncu, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Nurullah Genç ve Tarık Tufan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ismi ağırlıyor. Uluslararası konuklar arasında ise İngiliz tarihçi ve yazar Roger Crowley, John Perkins, Soyoung Park, Paola Peretti, Silvana Paternostro ve Amina Seçeroviç bulunuyor. Crowley, fuarın atmosferinden çok etkilendiğini belirterek organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.