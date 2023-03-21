Haberler Yaşam Haberleri 16 yaşında evlendi, iki çocuğuyla eşi tarafından terk edildi
Giriş Tarihi: 21.3.2023 10:56

16 yaşında evlendi, iki çocuğuyla eşi tarafından terk edildi

Adana’da 5 yıl önce 16 yaşında evlenen ve iki çocuğu olan bir kadın, eşi tarafından başka bir kadın için terk edildiğini ve boşanamadığını iddia ederek, zor durumda kaldığını ileri sürdü.

İHA
16 yaşında evlendi, iki çocuğuyla eşi tarafından terk edildi

21 yaşındaki Rabia Bakdur, bundan 5 yıl önce M.B. (24) isimli şahısla evlendi. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra Rabia Bakdur'un iddiasına göre eşi uyuşturucu bağımlısı oldu. Bu nedenle evde huzursuzluk çıkmaya başladı. Daha sonra da M.B. başka bir kadınla sevgili olunca iki çocuğu ve eşini bıraktı. 2 çocuk annesi evlatlarına bakacak birilerini bulduğunda tarım işçisi olarak çalışıp geçimlerini sağlamaya çalışmasına rağmen zorda kaldı. Perişan bir yaşam süren kadın eşinden boşanmak istedi ancak kocası boşanmaya yanaşmayınca bunu da başaramadı.
Eşinin kendisini başka bir kadın için terk ettiğini, iki çocuğuyla perişan olduğunu belirten Rabia Bakdur, "Tarlaya gitmediğim zaman çok zorluk yaşıyorum. İki çocuğumla tek başıma kaldım. Boşanmak istiyorum boşanamıyorum da. Bana haber gönderiyor, 'onunla kesinlikle boşanmayacağım' diyormuş. Ama eve de gelip çocuklarına da bakmıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkisinin konuşulması açık açık engellendi!
SON DAKİKA: Meclis'te kirli pazarlık! CHP-HDP görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar'dan birlikte açıklama!
Ali Babacan bu kez de Togg hazımsızlığını gösterdi: Yerli otomobil dememek lazım!
21 yılda dünya ligine çıktık: Savunma sanayiinde yerli ve milli gurur
Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Enner Valencia, Joshua King ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde yok (SABAH.COM.TR ÖZEL)
Şehit annelerinden CHP-HDP görüşmesine sert tepki: 'Terörist HDP, işbirlikçi CHP'
Dünya Türkiye'deki deprem felaketi için toplandı! Başkan Erdoğan: Bu dayanışmayı unutmayacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mersin'de korkunç cinayet! Acı çekmesin diye annesini, annesine bakmıyor diye de eşini öldürmüş
Aklın alıyor mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
16 yaşında evlendi, iki çocuğuyla eşi tarafından terk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA