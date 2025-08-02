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Giriş Tarihi: 2.8.2025 21:45 Son Güncelleme: 2.8.2025 22:47

16 yaşındaki çocuğun acı sonu: Serinlemek için girdiği gölde boğuldu!

Kastamonu'da 16 yaşındaki Ali Sertkaya, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu. Talihsiz çocuğun cansız bedeni suyun dibinde bulunurken, cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Bünyamin Karacan
16 yaşındaki çocuğun acı sonu: Serinlemek için girdiği gölde boğuldu!

Olay, il merkezinde içme ve sulama suyu ihtiyacı için kullanılan Karaçomak Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik için Kastamonu Belediyesi Mesire Alanına yakınlarıyla birlikte gelen 16 yaşındaki Ali Sertkaya, serinlemek için Karaçomak Barajı'na girdi. Boğulan çocuğu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Ali Sertkaya'nın cansız bedenini, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta suyun dibinde buldu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Sertkaya'nın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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16 yaşındaki çocuğun acı sonu: Serinlemek için girdiği gölde boğuldu!
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