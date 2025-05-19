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Giriş Tarihi: 19.5.2025 18:18 Son Güncelleme: 19.5.2025 18:30

16 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği gölde boğuldu

İzmit'te meydana gelen acı olayda, 16 yaşındaki A.G., yüzmek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
16 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği gölde boğuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Paşasuyu Mesire Alanı'nda acı bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki A.G. , serinlemek amacıyla mesire alanı içindeki gölete girdi.

Kısa süre sonra gözden kaybolan genç, çevredekilerin çabalarına rağmen sudan çıkarılamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından gölette bulunan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde büyük üzüntü yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Talihsiz gencin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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16 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği gölde boğuldu
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