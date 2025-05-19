16 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği gölde boğuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Paşasuyu Mesire Alanı'nda acı bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki A.G. , serinlemek amacıyla mesire alanı içindeki gölete girdi.

Kısa süre sonra gözden kaybolan genç, çevredekilerin çabalarına rağmen sudan çıkarılamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından gölette bulunan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde büyük üzüntü yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Talihsiz gencin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.