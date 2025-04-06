16 yaşındaki Gülden okul bahçesinde öldürüldü

Edirne'de 16 yaşındaki bir kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu. Olay Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde meydana geldi. E. A., kız arkadaşı Gülden Coni'yi konuşmak bahanesiyle okulun bahçesine çağırdı. Bir süre konuştuğu kız arkadaşı ile tartışmaya başlayan E.A., daha sonra belinden çıkardığı ekmek bıçağı ile genç kısı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, 16 yaşındaki Gülden Coni'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülden C.'nin cenazesi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.