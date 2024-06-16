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Giriş Tarihi: 16.6.2024 19:19 Son Güncelleme: 16.6.2024 19:49

15 yaşındaki Hasan serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Konya’nın Güneysınır ilçesinde serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki mevsimlik işçi Hasan Yön boğularak hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
15 yaşındaki Hasan serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü acı haber Güneysınır ilçesi Kızılöz Mahallesinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan çalışmak için Konya'ya gelen mevsimlik işçi Yön ailesinin 15 yaşındaki çocukları Hasan arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için KıIızöz göletine girdi. Hasan suda yüzerken birden gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa süre sonra küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Hasan Yön'ün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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15 yaşındaki Hasan serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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