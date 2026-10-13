16 yaşındaki Hiranur’un ölümünde yeni gelişme! Caninin cezası belli oldu





"ADALETE İNANIYORUZ"



Aygar, adalete inandıklarını da anlatarak, "Karar bizi sevindirdi. Ancak Zeybek ve Nazmi Çetin hakkındaki cezaların değiştirilmemesi bizi üzdü. Konuyu bir üst yargı merciine taşıyacağız. Verilen karar yüreğimize bir nebze de olsa su serpti. Gönül isterdi ki diğer sanıklar da aynı cezaları alsın. Adalete inanıyoruz, gerekli cezaları alacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör