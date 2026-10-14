16 yaşındaki Mustafa elektrik akımına kapılarak can verdi

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda babasıyla beraber bir hayvan çiftliğinde çalışan Suriye uyruklu 16 yaşındaki Mustafa El Abbas, yem makinesini çalıştırırken akıma kapıldı. Babası tarafından yerde hareketsiz yatarken bulunan genç özel araçla Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elektrik akımına kapıldığı belirlenen Mustafa El Abbas, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa El Abbas'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Suriye'de defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!