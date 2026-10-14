Haberler Yaşam Haberleri 16 yaşındaki Mustafa elektrik akımına kapılarak can verdi
Giriş Tarihi: 14.10.2026 12:54

16 yaşındaki Mustafa elektrik akımına kapılarak can verdi

Babasıyla birlikte çalıştığı hayvan çiftliğinde yem makinesindeki elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Mustafa El Abbas hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
16 yaşındaki Mustafa elektrik akımına kapılarak can verdi
  • ABONE OL

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda babasıyla beraber bir hayvan çiftliğinde çalışan Suriye uyruklu 16 yaşındaki Mustafa El Abbas, yem makinesini çalıştırırken akıma kapıldı. Babası tarafından yerde hareketsiz yatarken bulunan genç özel araçla Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elektrik akımına kapıldığı belirlenen Mustafa El Abbas, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa El Abbas'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Suriye'de defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#GAZİANTEP
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
16 yaşındaki Mustafa elektrik akımına kapılarak can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA