16 yıl önce kurye linç edilerek öldürülmüştü: Cinayete karışan ve müebbetle aranan kişi yakalandı

İstanbul Şişli'de 2008 yılında meydana gelen olayda bir Okmeydanı Sağlık Ocağı önünde motosikletiyle geçen ve iddiaya göre mahallede birini taciz eden kişiye benzetildiği iddia edilen Selahattin Cirit 40 50 kişinin saldırısında demir çubuklarla dövülerek hayatını kaybetti. O dönem çok sayıda gözaltılar oldu olayın DHKP-C terör örgütünün kendi iç hesaplaşmasından yaşandığı da iddia edilmişti.

MÜEBBET HAPİSLE ARANIYORMUŞ

Aradan geçen 16 yıldan sonra o linç olayına karıştığı belirlenen şüphelilerden biri İstanbul Esenyurt'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Bayram Y.'nin hakkında kesilmiş müebbet hapis cezası olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünden 29 Kasım günü sevk edilen Bayram Y. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.