17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 55 şüpheli yakalandı

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik jandarma tarafından 17 ilde "GÜRZ-22" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 55 terör örgütü mensubu yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, Terör örgütüne finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.