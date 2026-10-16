17 yaşındaki bilim insanı, hamburger tadında domates tasarlıyor

Genç araştırmacı, aynı yöntemleri domateslerin doğal olarak ürettiği likopen miktarını artırmak için de kullanmayı düşünüyor. Likopenin kanser riskinin azaltılmasındaki olası rolü üzerinde araştırmalar yapılıyor, ancak bu faydalar kesin olarak kanıtlanmış değil.

Bu domatesler henüz geliştirme aşamasında. Araştırmacıların bu domateslerin hedeflenen lezzeti ya da besin faydasını gerçekten sağlayıp sağlayamayacağı da henüz kanıtlanmış değil.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör