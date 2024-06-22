17 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle öldürdü

Olay, ilçeye bağlı Karalar köyünde akşam saatlerinde yaşandı. Babası Selam Uçar ile bir süredir anlaşmazlık yaşayan Ö.T.U. evdeki av tüfeğiyle babasını vurdu. Olayın haber verilmesiyle köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme Selman Uçar'ın hayatini kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri babasını öldüren Ö.T.U.'yu suç aleti av tüfeğiyle yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri incelemesinin ardından Selman Uçar'ın cenazesi ile Suşehri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.