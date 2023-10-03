17 yaşındaki çocuk babasını tabancayla vurdu

Olay, Tavşantepe Mahallesi Emirli Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki S.Ç ile babası Burhan Ç. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.Ç., babası Burhan Ç.'ye tabancayla ateş etti. Burhan Ç. sol bacağından yaralanırken, S.Ç. koşarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Burhan Ç., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede ve evde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan S.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.