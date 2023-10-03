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Giriş Tarihi: 3.10.2023 22:35

17 yaşındaki çocuk babasını tabancayla vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 17 yaşındaki çocuk, babasını tabancayla vurdu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı

İHA
17 yaşındaki çocuk babasını tabancayla vurdu

Olay, Tavşantepe Mahallesi Emirli Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki S.Ç ile babası Burhan Ç. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.Ç., babası Burhan Ç.'ye tabancayla ateş etti. Burhan Ç. sol bacağından yaralanırken, S.Ç. koşarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Burhan Ç., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede ve evde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan S.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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17 yaşındaki çocuk babasını tabancayla vurdu
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