17 yaşındaki çocuk bıçakla adam öldürdü

Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir pastane önünde gece meydana gelen olayda arkadaşları ile sahildeki restorana yemek yemeye giden 1 çocuk babası Halil Oral (45), yemek sonrası evine giderken 9 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki B.K.E.Ü. ile aralarında 'laf atma' yüzünden tartışma çıktı. B.K.E.Ü. bıçakla saldırdığı Halil Oral'ı sol göğsünden ve sırtından bıçakladı.

Bıçaklanma sonrasında ağır yaralanan Halil Oral, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırgan B.K.E.Ü., polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Denizde gemilerde çalıştığı öğrenilen Halil Oral'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. B.K.E.Ü., 'yanındaki kızlara laf attığı' gerekçesiyle Halil Oral'ı tartışma sırasında bıçakladığını iddia etti.