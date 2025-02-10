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Giriş Tarihi: 10.2.2025 21:38

17 yaşındaki gencin ölümünde yeni gelişme: 5 şüpheli gözaltına alındı!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Eyüp Arıcı bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların evinden çıkan şeyler pes dedirtti.

İHA
17 yaşındaki gencin ölümünde yeni gelişme: 5 şüpheli gözaltına alındı!

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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17 yaşındaki gencin ölümünde yeni gelişme: 5 şüpheli gözaltına alındı!
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