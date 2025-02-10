17 yaşındaki gencin ölümünde yeni gelişme: 5 şüpheli gözaltına alındı!

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetmişti.