17 yaşındaki Rabia Yaman’ın sır ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

"ALKOL ALIP AĞLAYACAĞIM"

İddianamede E.N.A'nın olaydan bir gün önce şüpheliler Volkan C. ve Mehmet K. ile film izlemek için plan yaptığı, Rabia Yaman'a da gelmesi konusunda teklifte bulunduğu, Yaman'ın teklifi kabul ettiği ve olay günü Yaman'a ulaşamayınca telefonla aradıkları ve telefona çıkan annesinin kızının 4 gündür eve gelmediğini ve kızını aramalarını istemediğini söylediği aktarıldı. Daha sonra Volkan C. ve E.N.A'nın, Yaman'a sosyal medya aracığıyla ulaşarak birlikte eve geldikleri ve dışarıdan alkol alarak hep birlikte içmeye başladıkları, Yaman'ın ailesi ile sorunlarından bahsettiği, alkol alıp ağlacağını beyan ettiği belirtildi. Bir süre sonra da salonun penceresinden kendini aşağı attığı aktarıldı. Şüphelilerin Yaman'ın psikolojik ve ailevi sorunlarından alkol öncesi de bahsetmesine ve 18 yaşından küçük olmasına rağmen alkol sipariş ederek ve tüketmesine müsaade ederek intihar kararını kuvvetlendirdiği ve intihar edeceğini öngörebildikleri kabul edildi.