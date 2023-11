17 yaşındaki Rabia Yaman’ın sır ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

17 yaşındaki Rabia Yaman'ı hayattan koparan olay geçtiğimiz yıl mayıs ayında Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Site içerisinde bulunan bir dairede buluşan Rabia Yaman, E.N.A., Volkan C. ve Mehmet K. dışarıdan sipariş ettikleri alkolü almaya başladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rabia Yaman bir süre sonra 10'uncu kattan aşağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de şüpheli bulunan ölüm sonrası olay sırasında evde bulunan E.N.A. (14), Volkan C. (19) ve Mehmet K.'yı (24) gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Yaman'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Volkan C. (19) ve Mehmet K. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.