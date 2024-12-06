17 yaşındaki sürücü dehşet saçtı: 1 ölü 3, yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yiğit Şahin'in yaşamını yitirdiği, yanındaki Egemen U. ile 38 RA 762 araçta bulunan Saadet Hülya A. ve Esin Ece P.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Saadet Hülya A. ile Egemen U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.