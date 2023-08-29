17 yaşındaki Yaseminin ölümünde 1 kişi tutuklandı

Yaşları 18'den küçük olan H.B.G., K.D. ve E.C hakim karşısına çıktı. Görülen mahkemede, Yasemin Cemre İçlikan'ın asansör boşluğuna düşerek ölümüne neden olan H.B.G tutuklanırken, K.D ve E.C ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı, Adli kontrol kararı verilen K.D ve E.C'nin adli kontrol kararına itiraz edeceği öğrenildi.

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