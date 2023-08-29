17 yaşındaki Yaseminin ölümünde 1 kişi tutuklandı

Bursa'da faaliyet gösteren Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM)'de kalan 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan, 16 yaşındaki arkadaşı Gamze K ile birlikte 23 Ağustos günü saat 14:00 sıralarında yurttan izinsiz ayrılarak kayıplara karışmıştı. Polislerin her yerde aradığı kızlardan Yasemin Cemre İçlikan, önceki gece atıl vaziyette olan bir site inşaatının asansör boşluğunda ölü bulunmuştu.
Üzeri inşaat malzemeleriyle örtülmeye çalışılan cesedin bulunmasının ardından cinayet şüphesiyle geniş bir soruşturma başlatan Bursa Emniyeti, 8 saatin arından şüpheli 3 kişiyi gözaltına almıştı. Biri Yasemin'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığımım tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Yaşları 18'den küçük olan H.B.G., K.D. ve E.C hakim karşısına çıktı. Görülen mahkemede, Yasemin Cemre İçlikan'ın asansör boşluğuna düşerek ölümüne neden olan H.B.G tutuklanırken, K.D ve E.C ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı, Adli kontrol kararı verilen K.D ve E.C'nin adli kontrol kararına itiraz edeceği öğrenildi.