Haberler Yaşam Haberleri 17 yaşındaki Yasemin'in ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.8.2023 04:56

17 yaşındaki Yasemin'in ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Bursa'da, 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'ın cesedinin inşaatta bulunmasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığını, 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı

İHA
17 yaşındaki Yasemin’in ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada,

"27 Ağustos 2023 günü maktule Y.C.İ.'nin bir inşaat alanında bulunan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınan Suça Sürüklenen Çocuklar H.B.G., K.D. ve E.C., Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kasten Öldürme - TCK 81/1' suçundan tutuklama talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Suça Sürüklenen Çocuklar H.B.G. hakkında tutuklama, K.D. ve E.C. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suça Sürüklenen Çocuklar K.D ve E.C. hakkında Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince verilen adli kontrol kararlarına itiraz edilecek. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında tutuklama kararı verilen Suça Sürüklenen Çocuğun konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi." denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Uğur Dündar Atatürk'ü ve Büyük Taarruz'u anmayan Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Sözcükler yetersiz kalıyor
Fred’den daha iyisi geliyor
Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!
Anadolu Yarımadası’nın küresel anlamı
Özel jetle Bodrum’a geldiler
Bakan Koca'dan e-Reçetem açıklaması! Sağlık turizmi vurgusu: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
İsveç'te skandal üstüne skandal: Provokatör Momika'nın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösteren adamı gözaltına aldılar
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
17 yaşındaki Yasemin'in ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA