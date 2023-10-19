17 yıl sonra yakalandılar! Delil yetersizliğinden beraat ettiler

Kartepe İlçesinde 10 Haziran 2004 yılında meydana gelen olayda, bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan Murat Özdemir (25), gün boyu tahsilat yaptıktan sonra firmaya ait kamyonete binerek iş yerine gitmek üzere yola çıkmış, daha sonra defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulunmuştu.

Cinayeti işleyen şüpheliler ise kamyonetteki içi para, çek ve senet dolu çantayı alarak kayıplara karışmıştı. 2004 yılındaki faili meçhul dosyanın 2021 yılında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredilmesiyle soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, tavuk firmasının muhasebecisi Mustafa Ş. ve Hakan F.'nin olaya karıştığını tespit etmiş, yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DAVA AÇILMIŞTI

Tutuklandıktan sonra Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan dosya ile haklarında, "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "gece vakti, birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlarından dava açılan sanıkların, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Hakan F., avukatları Ceren Terzioğlu ile Doğan Kerim Şimşek, ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mustafa Ş. ve avukatı Burcu Öztürk ile olayda hayatını kaybeden maktulün ailesi ve avukatları Sedanur Karakır ile Zehra Bengisu Cabbaroğlu katıldı.

"SUÇSUZ YERE 2 YILDIR CEZAEVİNDEYİM"

Suçlamayı kabul etmeyen Hakan F., "Maktulü rüyamda dahi görmedim. Sağlığımı kaybettim, ailemi, her şeyimi kaybettim. Allah o katilin bin defa belasını versin. Ben maktulü tanımıyorum, neden onu öldüreyim? Suçsuz yere 2 yıl cezaevindeyim. Oğlum 15 yaşında öldü. Oğlum cinayeti işleyen katiller yüzünden öldü. Ben hapiste değil de evde olsaydım oğlum dışarı çıkmaz ve hakkım rahmetine varmazdı. Suçsuzum, katiller sokakta geziyor. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

"SIRF PARA İÇİN ÖLDÜRMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Tutuksuz Mustafa Ş. ise, "Bugüne kadar hiçbir şekilde maddi ihtiyacım yoktu. Suçlamayı kabul etmiyorum. Gazi olmam nedeniyle almış olduğum tazminatlarımdan biri o gün avukatımdan tarafıma ulaşmadı ancak ben bununla ilgili bir dava dahi açmadım. Maktulü de sırf para için öldürmem mümkün değildir. Beraatimin verilmesini talep ediyorum. Adalete güveniyorum" şeklinde konuştu.

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİLER

Maktul ailesinin avukatları Sedanur Karakır ile Zehra Bengisu Cabbaroğlu da, "Masum birini 3-5 kuruş uğruna öldürerek henüz anne karnındaki 7 aylık bebeği babasız bıraktılar. Sanıkların indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı yağma eyleminin suç tarihinde yürürlükte olan yasa sebebiyle düşürülmesine, kasten öldürme suçundan ise delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi.