1700 metre yüksekten kayalıklara düştü: Belaruslu turist helikopterle kurtarıldı!

Arazinin sarp kayalıklar olması nedeniyle yaralı paraşütçü bulunduğu yerden indirilemeyince, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan bir askeri helikopter bölgeye sevk edildi. Saat 18.00 sıralarında olay yerine yaklaşan askeri helikopterden sarkıtılan ip yardımı ile helikoptere çekilen Yahor Savich, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Savich'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.