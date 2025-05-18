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Giriş Tarihi: 18.5.2025 21:33

1700 metre yüksekten kayalıklara düştü: Belaruslu turist helikopterle kurtarıldı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 1700 metre yükseklikten atlayış yapan Belarus Uyruklu Yahor Savich kalkıştan kısa bir süre sonra Babadağ eteklerine düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Belaruslu turist helikopter yardımıyla kurtarıldı. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
1700 metre yüksekten kayalıklara düştü: Belaruslu turist helikopterle kurtarıldı!

Belarus Uyruklu Yahor Savich, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın 1700 metre yükseklikteki pistten single atlayış yaptı. Savich, kalkıştan bir süre sonra Babadağ eteklerine düştü. Diğer pilotlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi sevk edildi.

Arazinin sarp kayalıklar olması nedeniyle yaralı paraşütçü bulunduğu yerden indirilemeyince, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan bir askeri helikopter bölgeye sevk edildi. Saat 18.00 sıralarında olay yerine yaklaşan askeri helikopterden sarkıtılan ip yardımı ile helikoptere çekilen Yahor Savich, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Savich'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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1700 metre yüksekten kayalıklara düştü: Belaruslu turist helikopterle kurtarıldı!
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