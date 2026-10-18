Haberler Yaşam Haberleri 18 Ekim 2026 Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte bugünkü kazanan numaralar
Giriş Tarihi: 18.10.2026 19:59 Son Güncelleme: 19.10.2026 01:37

18 Ekim 2026 Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte bugünkü kazanan numaralar

Şans Topu 18 Ekim 2026 çekilişi tamamlandı. Haftanın son çekilişinde belirlenen numaraların ardından gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Şansını deneyen vatandaşlar, kuponlarında yer alan numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kontrol ediyor.

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18 Ekim 2026 Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte bugünkü kazanan numaralar
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Şans Topu çekiliş sonuçları 18 Ekim 2026 Pazar günü yapılan çekilişin ardından belli oldu. Haftada iki kez düzenlenen şans oyununun son çekilişinde çıkan numaralar, kupon sahiplerinin gündeminde yer aldı. İkramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Şans Topu sonuç sorgulama ekranı üzerinden numaralarını kontrol edebiliyor.

18 EKİM 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI

18 Ekim Pazar günü yapılacak Şans Topu çekilişinin sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online platformu üzerinden duyuruluyor.

Kazanan numaralar ve ikramiye kategorilerine ilişkin ayrıntılar, resmi sonuç ekranından kontrol edilebiliyor.

Şans Topu kazanan numaralar:

Çekiliş bilgisi

Kazanan numaralar

Şans Topu numaraları

9 – 14 – 17 – 28 – 30

Artı Şans Topu numarası

9

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu kuponu alanlar, sonuçlarını Milli Piyango Online internet sitesi veya mobil uygulamasındaki Bilet Sorgulama bölümünden kontrol edebilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Şans Topu çekilişleri haftada iki kez, çarşamba ve pazar günleri düzenleniyor. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden duyuruluyor. Oyuncular, belirlenen günlerde yapılan çekilişlerin ardından kuponlarını kontrol ederek sonuçları öğrenebiliyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak isteyenlerin iki ayrı sayı grubundan seçim yapması gerekiyor. İlk grupta 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 numara, ikinci grupta ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 numara belirleniyor. Böylece kuponda toplam 6 sayı yer alıyor.

Oyuncular, seçtikleri numaralarla çekilişe katılıyor. Çekilişin ardından açıklanan sonuçlarla kupondaki sayılar karşılaştırılarak kazanılan ikramiye olup olmadığı kontrol edilebiliyor.

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18 Ekim 2026 Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte bugünkü kazanan numaralar
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