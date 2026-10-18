Haberler Yaşam Haberleri 18 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! Bugünkü Süper Loto'da kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 18.10.2026 21:33 Son Güncelleme: 19.10.2026 01:38

18 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! Bugünkü Süper Loto'da kazandıran numaralar

18 Ekim 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar gündeme geldi. Süper Loto kuponu bulunan vatandaşlar, Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kontrol ederek kendi seçtikleri sayıları açıklanan numaralarla karşılaştırarak sonuçlarını öğrenmek istiyor.

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18 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! Bugünkü Süper Loto’da kazandıran numaralar
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18 Ekim 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazar akşamı yapılan çekilişin ardından şanslı numaralar belli oldu. Çekilişe katılan vatandaşlar, yalnızca altı numaranın tamamını bilip bilmediklerini değil, diğer ikramiye kategorilerinde kazanç elde edip etmediklerini de kontrol ediyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

11 Ekim Pazar çekilişinde kazandıran numaralar: 16-23-32-38-51-52

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün, salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online platformunda yayımlanıyor. Kupon sahipleri, sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan numaraları ve ikramiye kategorilerine ilişkin bilgileri resmi internet sitesinden inceleyebiliyor.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Süper Loto kuponu satın alanlar, biletlerini Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilir. Sonuç sorgulama ekranında açıklanan numaralarla kupondaki sayılar karşılaştırılarak ikramiye kazanılıp kazanılmadığı öğrenilebilir.

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18 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! Bugünkü Süper Loto'da kazandıran numaralar
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