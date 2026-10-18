18 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! Bugünkü Süper Loto’da kazandıran numaralar

18 Ekim 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazar akşamı yapılan çekilişin ardından şanslı numaralar belli oldu. Çekilişe katılan vatandaşlar, yalnızca altı numaranın tamamını bilip bilmediklerini değil, diğer ikramiye kategorilerinde kazanç elde edip etmediklerini de kontrol ediyor.
11 Ekim Pazar çekilişinde kazandıran numaralar: 16-23-32-38-51-52
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün, salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online platformunda yayımlanıyor. Kupon sahipleri, sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan numaraları ve ikramiye kategorilerine ilişkin bilgileri resmi internet sitesinden inceleyebiliyor.
Süper Loto kuponu satın alanlar, biletlerini Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilir. Sonuç sorgulama ekranında açıklanan numaralarla kupondaki sayılar karşılaştırılarak ikramiye kazanılıp kazanılmadığı öğrenilebilir.
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