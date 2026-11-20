Pamukkale ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 2022 yılında Ertuğrul Sezer tarafından dijital finans alanında faaliyet gösterdiği belirtilen bir şirket kuruldu. Kendini dünyaca ünlü bir iş insanı olarak tanıttığı öne sürülen Sezer, bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilcisi olduğunu belirterek yatırımcılara yüksek kar payı vaadinde bulundu.

Ertuğrul Sezer'in başta Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin ile 300 bin avro arasında değişen miktarlarda para topladığı iddia edildi. Yatırımcılara yatırdıkları para üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise ana paralarının 5 katı oranında kar payı ödeneceği, yeni yatırımcı getirenlere de yüzde 10 ödeme yapılacağı vaat edildi. Bir süre sonra kar paylarını ve yatırdıkları paraları alamayan kişiler, dolandırıldıkları iddiasıyla Ertuğrul Sezer ile birlikte hareket ettikleri öne sürülen Hicabi P. (29), Volkan Ç. (27), Tolga Dinler (26) ve Barış E. hakkında suç duyurusunda bulundu.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim 2024'te operasyon düzenledi. Operasyonda Ertuğrul Sezer ve Volkan Ç. gözaltına alındı. Yurt dışında oldukları belirlenen diğer 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen Sezer ve Volkan Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Hazırlanan iddianameyle Ertuğrul Sezer ve Volkan Ç. hakkında 'Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçundan Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aralarında Fransa ve İsviçre vatandaşlarının da bulunduğu 18 mağdur, duruşmalarda ifade vermek üzere yurt dışından Denizli'ye geldi. Yaklaşık 2 yıl süren yargılama, 10 Kasım'da sonuçlandı. Mahkeme heyeti, Sezer'i 18 mağdura yönelik eylemleri nedeniyle toplam 74 yıl hapis cezasına çarptırırken, Volkan Ç.'nin ise beraatine karar verdi.

2 SANIK KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Diğer sanıklardan Tolga Dinler'in, kırmızı bültenle aranırken haziran ayında Tayland'da düzenlenen operasyonla yakalandığı ve Fransız vatandaşı olması nedeniyle Fransa'ya iade edildiği belirtildi. Diğer 2 sanık hakkındaki kırmızı bültenle arama kararının ise sürdüğü bildirildi.