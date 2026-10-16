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Giriş Tarihi: 16.10.2026 12:43

18 ilde dev 'kapora' operasyonu: 433 milyon liralık işlem hacmi! 32 gözaltı

Tekirdağ merkezli 18 ilde, internet üzerinden piyasa değerinin altında araç satış ilanlarıyla vatandaşlardan kapora adı altında para aldığı belirlenen suç örgütüne düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesap hareketlerinde yaklaşık 433 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. İşte detaylar...

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DHA Yaşam
18 ilde dev ’kapora’ operasyonu: 433 milyon liralık işlem hacmi! 32 gözaltı
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Sanal medya platformları, ilan siteleri ve çeşitli internet mecralarında piyasa değerinin altında araç satış ilanları yayımlayan şüphelilerin, araç almak isteyenlerden kapora talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, düşük fiyatlı araç ilanlarıyla vatandaşların ilgisini çektiği, araç için yoğun talep bulunduğunu ve satış işleminin kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiği söylenerek kapora adı altında para aldığı tespit edildi.

433 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin hesapları üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde yaklaşık 433 milyon liralık işlem hacmi belirlendi. Suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, şüphelilerin yakalanması ve örgütsel yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Tekirdağ merkezli 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda Tekirdağ'da 4, Ankara'da 3, Bursa'da 2, Mardin'de 1, Gaziantep'te 8, Malatya'da 1, Adıyaman'da 1, Amasya'da 1, Antalya'da 2, Edirne'de 1, İstanbul'da 1, Kars'ta 1, Kahramanmaraş'ta 1, Kırklareli'nde 1, Yalova'da 1, Zonguldak'ta 1, Ordu'da 1 ve Erzurum'da 1 olmak üzere toplam 32 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütünün lider ve yönetici kadrolarında bulunduğu belirtilen şüphelilerin de yer aldığı bildirildi.

91 DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, suç unsuru olduğu değerlendirilen 91 dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma', 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TEKİRDAĞ

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