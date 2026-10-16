18 ilde dev ’kapora’ operasyonu: 433 milyon liralık işlem hacmi! 32 gözaltı

433 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin hesapları üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde yaklaşık 433 milyon liralık işlem hacmi belirlendi. Suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, şüphelilerin yakalanması ve örgütsel yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Tekirdağ merkezli 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda Tekirdağ'da 4, Ankara'da 3, Bursa'da 2, Mardin'de 1, Gaziantep'te 8, Malatya'da 1, Adıyaman'da 1, Amasya'da 1, Antalya'da 2, Edirne'de 1, İstanbul'da 1, Kars'ta 1, Kahramanmaraş'ta 1, Kırklareli'nde 1, Yalova'da 1, Zonguldak'ta 1, Ordu'da 1 ve Erzurum'da 1 olmak üzere toplam 32 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütünün lider ve yönetici kadrolarında bulunduğu belirtilen şüphelilerin de yer aldığı bildirildi.