18 Mart’ta Türkiye’nin kalbi Çanakkale’de atacak

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta yapılacak törenler için hazırlıklar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki ekipler, pazartesi günü törenlerin yapılacağı alanlardaki çalışmaların büyük bölümünü tamamladı. Peyzaj düzenlemeleri ve temizlik çalışması yapıldı. Abide çevresine Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz 20 bin şakayık fidesi dikildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Her gün ziyaretçi yoğunluğu olacakmış gibi çalışıyoruz ama tabii 18 Mart törenleri ayrı. Çünkü 18 Mart'ta bütün Türkiye'nin kalbi Çanakkale'de atıyor. Bütün herkesin gözü Çanakkale'de" dedi.