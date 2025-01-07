18 milyon liralık uyuşturucu yola çıkamadan durduruldu

Operasyon, Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmaların sonucu olarak başarıya ulaştı. Aura isimli narkotik madde arama köpeği, operasyonda önemli rol oynayarak, uyuşturucunun tüm saklandığı noktalara ulaşılmasını sağladı. Gözaltına alınan V. A., çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS, ŞEHİT FETHİ SEKİN'İ ANDI

Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 5 Ocak 2017'de PKK terör örgütünün İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirdiği saldırıya müdahale ederek büyük bir facianın önüne geçen kahraman polis Fethi Sekin'i unutmadı. Yakalanan uyuşturucu maddelerle Sekin'in adını yazan ekipler, şehidi andı ve operasyonun kahraman polis şehidin anısına ithaf etti.