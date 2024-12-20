18 milyonluk vurgununu kapatmaya çalışan Savcı ihraç edildi

Ahmet Ş., 2017 yılında Çerkezköy'de bulunan bir araziyi satın almak için hissedarla birlikte bir şirkete 18 milyon 762 bin lira ödedi. Satıcılar arsayı devre yanaşmayarak alıcıları oyalarken, arazinin üzerine kredi çekilerek ipotekler konuldu. Ahmet Ş. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu. Ahmet Ş.'nin şikâyet dilekçesini mesai saatleri içerisinde müracaat savcıları, mesai dışında ise günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı kayda alıp tevzi etmesi gerekirken, yetkisi olmadığı halde dilekçeyi Cumhuriyet Savcısı Harun Ayık üzerine aldı. Savcı, şikâyet dilekçesini konu ve kişi yönünden herhangi bir bağlantısı olmayan başka bir soruşturma dosyasına ekledi. Soruşturma dosyasının kendi uhdesinde kalmasını sağlayan Cumhuriyet Savcısı Harun Ayık, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yer yönünden yetkisi bulunmadığı halde soruşturma işlemlerine devam etti. Yaşananların ortaya çıkmasının ardından hakkında HSK tarafından soruşturma başlatılan Harun Ayık, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. HSK Teftiş Kurulu'nun yürüttüğü soruşturma sonrasında Cumhuriyet Savcısı Harun Ayık'ın müştekilere baskı uyguladığı, yasa dışı şekilde gözaltı kararı aldırdığı ve görevini kötüye kullandığı ortaya çıktı. HSK 2. Dairesi tarafından Harun Ayık, meslekten ihraç edildi.

İKİ CUMHURİYET SAVCISI DA AÇIĞA ALINDI

Hatay'ın Samandağ İlçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcıları Mustafa Avcı ile Hüseyin Seyirci kendilerinde soruşturma dosyaları bulunan şüpheliler Mehmet B., Çetin A. ve Hüsamettin K. ile birlikte 20 Kasım'da bir restoranda alkol alıp yemek yedi. Yemekte haklarından soruşturma bulunan isimlerle fotoğraf çektiren savcıların fotoğrafı restoran tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. HSK 1. Dairesinin verdiği soruşturma izni sonrasında hazırlanan raporda Cumhuriyet Savcısı Mustafa Avcı'nın hakaret ve yaralama suçundan şüpheli sıfatıyla kendisinde soruşturma dosyası bulanan Mehmet B.'ye işlem yapmadığı, diğer Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Seyirci'nin ise hakkında yaralama suçundan soruşturma bulunan Hüsamettin K.'yı şüpheli yerine tanık olarak soruşturma dosyasına eklediği ortaya çıktı.

"BU HAFTA ÇOK ZIPLAMAYIN"

Savcılarla birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Mehmet B. ile Çetin A. hakkında

6136 sayılı Kanun'a muhalefet, silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verildiği, 21 Kasım'da jandarma personeli tarafından tutulan tutanakta Mehmet B. ve Çetin A.'nın kendi aralarında 'Mustafa Savcı bizi uyardı, bize bu hafta çok zıplamayın, bir olaya karışmayın, rahat durun diye uyarmışlardı, düştüğümüz hale bak" diyerek konuştukları, bir süre sonra Çetin A.'nın jandarma personeline "senden tek bir şey istiyorum Ferhat D.'yi arayıp Mustafa Savcıyı aramasını söyler misin? Biz içerde biraz daha rahat olalım sigara içebilelim" dediği yer aldı. Samandağ Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Seyirci'nin Çetin A. hakkında yürütülen resmi belgede sahtecilik dosyasına da 23 Ağustos 2023 tarihinden bu yana herhangi bir işlem yapılmadığı belirlendi. Savcının aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti ve kullanmaktan adli işlem kayıtları bulunan Kemal P. ve Sedat A. ile birlikte Mersin'e gidip geldiği belirlendi. İki Cumhuriyet Savcısı haklarında yürütülen soruşturma kapsamında HSK 2. Dairesi tarafından açığa alındı.