18 ülkeden balon şov

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne çeşitli ülkelerden katılan figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarında uçtu. Kentte bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival çerçevesinde, dünyada sıcak hava balon turlarının en yoğun şekilde yapıldığı bölgede birbirinden ilginç figürlü balonlar peribacalarının üzerinde süzüldü.Balonlar günün ilk ışıklarıyla uçuş için hazırlanırken, festival alanına gelenler Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsviçre'den etkinliğe katılan balonların görsel şölenini izledi. "Kurbağa", "fil", "kaplumbağa, "roket", "kalp", "kurt", yeldeğirmeni" gibi 60 figürlü balon Göreme beldesinden kalkış yaptıktan sonra vadiler üzerinde yaklaşık 45 dakika boyunca uçtu.