19 yaşındaki Mehmet sırra kadem bastı! 3 gündür haber alınamıyor

Kocaeli'de yaşayan ve yakınlarını ziyaret etmek için ailesiyle birlikte Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gelen Mehmet Yılmaz, 17 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında evden ayrıldı. Yılmaz'dan ailesi bir daha haber alamadı. Ailesinin ihbarı üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.