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Giriş Tarihi: 3.8.2025 22:27 Son Güncelleme: 3.8.2025 22:56

18. yüzyılda gerçekleşen tarihteki ilk başarılı aşılama hangi hastalığın tedavisinde kullanılmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster'de "18. yüzyılda gerçekleşen tarihteki ilk başarılı aşılama hangi hastalığın tedavisinde kullanılmıştır?" sorusunun yanıtı izleyenler tarafından da merak edildi. Peki, "18. yüzyılda gerçekleşen tarihteki ilk başarılı aşılama hangi hastalığın tedavisinde kullanılmıştır?"

18. yüzyılda gerçekleşen tarihteki ilk başarılı aşılama hangi hastalığın tedavisinde kullanılmıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'd yarışmacının açtırdığı "18. yüzyılda gerçekleşen tarihteki ilk başarılı aşılama hangi hastalığın tedavisinde kullanılmıştır?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun cevabı!

18. yüzyılda gerçekleşen tarihteki ilk başarılı aşılama hangi hastalığın tedavisinde kullanılmıştır?

a: kuduz
b: verem
c: tifo
d: çiçek

Doğru cevap: d: çiçek

18. yüzyılda tarihteki ilk başarılı aşılama, çiçek hastalığına karşı yapılmıştır. 1796 yılında İngiliz doktor Edward Jenner, çiçek hastalığına karşı inek çiçeği virüsünü kullanarak etkili bir bağışıklık geliştirmiş ve modern aşılamanın temelini atmıştır.

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18. yüzyılda gerçekleşen tarihteki ilk başarılı aşılama hangi hastalığın tedavisinde kullanılmıştır?
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