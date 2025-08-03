ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'd yarışmacının açtırdığı "18. yüzyılda gerçekleşen tarihteki ilk başarılı aşılama hangi hastalığın tedavisinde kullanılmıştır?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun cevabı!