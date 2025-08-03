ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'd yarışmacının açtırdığı "18. yüzyılda gerçekleşen tarihteki ilk başarılı aşılama hangi hastalığın tedavisinde kullanılmıştır?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun cevabı!
18. yüzyılda gerçekleşen tarihteki ilk başarılı aşılama hangi hastalığın tedavisinde kullanılmıştır?
a: kuduz
b: verem
c: tifo
d: çiçek
Doğru cevap: d: çiçek
18. yüzyılda tarihteki ilk başarılı aşılama, çiçek hastalığına karşı yapılmıştır. 1796 yılında İngiliz doktor Edward Jenner, çiçek hastalığına karşı inek çiçeği virüsünü kullanarak etkili bir bağışıklık geliştirmiş ve modern aşılamanın temelini atmıştır.