Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yavuzyılmaz Otomotiv İnşaat ve Turizm Tic. Ltd. Şti., Bağdatlıoğlu Tarım Ürünleri Fındık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., KFA Plastik İnşaat Tic. Ltd. Şti. ile FSM Kafe Restaurant ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinden dolandırıcılık yapıldığı tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin, mağdurlardan araçları değerinin üzerinde senet karşılığında satın aldıkları, ardından araçları üçüncü kişilere devrettikleri ancak araç sahiplerine herhangi bir ödeme yapmadıkları belirlendi. Senetlerin icraya verilmesi üzerine tahsilatı engellemek amacıyla şüphelilerin üzerlerine herhangi bir mal varlığı bulundurmadıkları da tespit edildi.

NOTER ÇALIŞANLARIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPTILAR

Şüphelilerin, anlaşmalı oldukları noter çalışanlarıyla birlikte hareket ederek konsinye bırakılan araçların devir işlemlerini mağdurların imzaları olmadan gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 19 kişinin toplam 74 milyon 516 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

13 GÖZALTI

İstanbul merkezli Gaziantep ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör