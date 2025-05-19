19 Mayıs bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 2025 Gençlik ve Spor Bayramı çalışma saatleri: Bugün bankalar çalışıyor mu?

19 Mayıs bankalar açık mı 2025 yılı özelinde sorgulanıyor. Bugün şubelerde işlemi olanlar için çalışma olacak mı merak konusu. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın milli bayramlar arasında yer alması nedeniyle resmi tatil kapsamında olan bu özel günde sorular arama motorlarına yöneltiliyor: Bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?
19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. 2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle:
Bankalar 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü (bugün) kapalı olacak.
Kamu bankaları (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank) ile özel bankalar (İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi vb.) hizmet vermeyecek.
EFT ve havale gibi işlemler yalnızca mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek; ancak EFT işlemleri bir sonraki iş gününde gerçekleşecek.
Ancak FAST işlemi ile 7/24 para göndermek mümkün.
BANKACILIK İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
19 Mayıs günü banka şubeleri kapalı olsa da dijital kanallar üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirmek mümkün:
- Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden FAST ile para transferi yapılabilir.
- ATM'ler üzerinden nakit çekme ve yatırma işlemleri devam eder.
EFT gibi işlemler 20 Mayıs Salı günü mesai saatlerinde işleme alınacak.