19 Mayıs bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı? 2025 Gençlik ve Spor Bayramı çalışma saatleri: Bugün bankalar çalışıyor mu?

19 Mayıs bankalar açık mı 2025 yılı özelinde sorgulanıyor. Bugün şubelerde işlemi olanlar için çalışma olacak mı merak konusu. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın milli bayramlar arasında yer alması nedeniyle resmi tatil kapsamında olan bu özel günde sorular arama motorlarına yöneltiliyor: Bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?