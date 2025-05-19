19 Mayıs borsa açık mı, bugün borsa çalışıyor mu? 2025 Borsa İstanbul resmi tatil çalışma düzeni

Hisse senedi ve diğer sermaye piyasalarında işlem yapan bireysel ve kurumsal yatırımcılar, 19 Mayıs borsa açık mı sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil nedeniyle seanslar işlemler duracak mı merak ediliyor. İşte, 'bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu? sorusunun yanıtı:
19 MAYIS BORSA AÇIK MI?
19 Mayıs resmi tatil takviminde yer alıyor. Bu nedenle Borsa İstanbul (BIST), 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü kapalı olacak.
Bu noktada yatırımcılar işlemlerini bugün gerçekleştiremeyecek.
BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL TAKVİMİ 2025
1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili Kapalı
29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi Kapalı
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Kapalı