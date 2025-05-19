19 Mayıs borsa açık mı, bugün borsa çalışıyor mu? 2025 Borsa İstanbul resmi tatil çalışma düzeni

Hisse senedi ve diğer sermaye piyasalarında işlem yapan bireysel ve kurumsal yatırımcılar, 19 Mayıs borsa açık mı sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil nedeniyle seanslar işlemler duracak mı merak ediliyor. İşte, 'bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu? sorusunun yanıtı: