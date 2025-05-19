19 Mayıs hastaneler açık mı, bugün hastaneler çalışıyor mu? Acil Servis, poliklinik ve sağlık ocakları çalışma durumu 2025

2025 yılında 19 Mayıs tarihi Pazartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu kurumları ile birlikte devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerdeki hizmet düzeni hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırma yapıyor. Peki, 19 Mayıs hastaneler çalışıyor mu, poliklinikler ve sağlık ocakları açık mı? İşte, detaylar: