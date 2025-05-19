Haberler Yaşam Haberleri 19 Mayıs hastaneler açık mı, bugün hastaneler çalışıyor mu? Acil Servis, poliklinik ve sağlık ocakları çalışma durumu 2025
Giriş Tarihi: 19.5.2025 08:00

19 Mayıs hastaneler açık mı, bugün hastaneler çalışıyor mu? Acil Servis, poliklinik ve sağlık ocakları çalışma durumu 2025

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Resmi tatil gününde sağlık hizmeti almayı planlayan vatandaşlar, “19 Mayıs hastaneler açık mı?”, “19 Mayıs’ta poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?” gibi sorulara yanıt arıyor. Öte yandan reçetelerine ulaşmak isteyenler de eczaneleri sorguluyor. İşte, hastanelerin çalışma durumu 2025:

19 Mayıs hastaneler açık mı, bugün hastaneler çalışıyor mu? Acil Servis, poliklinik ve sağlık ocakları çalışma durumu 2025

2025 yılında 19 Mayıs tarihi Pazartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu kurumları ile birlikte devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerdeki hizmet düzeni hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırma yapıyor. Peki, 19 Mayıs hastaneler çalışıyor mu, poliklinikler ve sağlık ocakları açık mı? İşte, detaylar:

19 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde sadece acil servisler hizmet verecek.

Poliklinikler kapalı olacak, randevulu muayeneler yapılmayacak.

19 MAYIS SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile Sağlığı Merkezi yani sağlık ocakları hastane polikliniklerinde olduğu üzere 19 Mayıs günü hizmet vermeyecek ve resmi tatil kapsamında olacak.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs 2025'te eczaneler kapalı olacak.

Ancak her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

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19 Mayıs hastaneler açık mı, bugün hastaneler çalışıyor mu? Acil Servis, poliklinik ve sağlık ocakları çalışma durumu 2025
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