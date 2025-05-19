19 Mayıs noterler açık mı, bugün noterler çalışıyor mu? 2025 resmi tatil noter çalışma durumu

2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe denk gelen milli bayram kutlanmaya başladı. Resmi tatillerde noterlerin çalışma saatleri merak edilirken, Türkiye Noterler Birliği'nin çalışan noterlerin öğrenildiği sistemi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün noterler hizmet veriyor mu? İşte detaylar…