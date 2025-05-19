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Giriş Tarihi: 19.5.2025 07:12

19 Mayıs noterler açık mı, bugün noterler çalışıyor mu? 2025 resmi tatil noter çalışma durumu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda vatandaşlar kamu kurumlarının çalışma durumunu araştırmaya başladı. Özellikle belge onayı, vekaletname veya satış işlemleri gibi işlemlerini noter üzerinden halletmek isteyenler, “19 Mayıs noterler açık mı?”, “bugün noterler çalışıyor mu?” sorularına yanıt arıyor. İşte, yanıtı:

19 Mayıs noterler açık mı, bugün noterler çalışıyor mu? 2025 resmi tatil noter çalışma durumu

2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe denk gelen milli bayram kutlanmaya başladı. Resmi tatillerde noterlerin çalışma saatleri merak edilirken, Türkiye Noterler Birliği'nin çalışan noterlerin öğrenildiği sistemi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün noterler hizmet veriyor mu? İşte detaylar…

19 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer alıyor.

2025 yılında bu tarih Pazartesi gününe denk geldiği için noterler hizmetlerine ara verecek.

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Noterler, 19 Mayıs'ın ardından 20 Mayıs Salı günü sabah yeniden hizmet vermeye başlayacaktır. Vatandaşların, noter işlemlerini planlarken bu tarihleri dikkate alması öneriliyor.

19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. 2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle bankalar 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü (bugün) kapalı olacak.

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19 Mayıs noterler açık mı, bugün noterler çalışıyor mu? 2025 resmi tatil noter çalışma durumu
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